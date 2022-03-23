Рига, 23 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Латвийское правительство приняло решение смягчить коронавирусные ограничения, включая требование носить защитные маски и предъявлять ковид-сертификат. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, смягчение ограничений вступит в силу с 1 апреля 2022 года. Ковид-сертификаты останутся обязательными в здравоохранении, образовании и тюремной системе, а в остальных сферах введение такого требования оставят на усмотрение работодателя.

Требование носить защитную маску отменят в большинстве публичных мест, включая школы и магазины. Маски останутся обязательными только в общественном транспорте, соцобеспечении и здравоохранении.

Требование к маскам и ковид-сертификатам при организации мероприятий будет оставлено на усмотрение организатора.

Кроме того, с 1 апреля при въезде в Латвию из стран Евросоюза, Шенгенской зоны, Швейцарии и Великобритании больше не нужно будет предъявлять ковид-сертификат. При въезде из остальных стран требование сертификата сохранится.