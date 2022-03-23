Таллин, 23 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В апреле 2022 года в Эстонии ожидается новая волна заражения коронавирусом, одним из способов защиты должна стать многократная вакцинация. Об этом бывший руководитель Научного совета при правительстве страны, профессор-вирусолог Ирья Лутсар сообщила порталу гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Вакцинация

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Результаты мониторинга показывают, что антитела к коронавирусу есть у почти 90% взрослого населения страны, но вопрос в том, как долго они сохраняются. По оценке Лутсар, следует начать думать о четвертых прививках, которые пожилым можно было бы сделать до осени 2022 года.

По словам Лутсар, больницамстраныуже следует готовиться к возможной осенней волне коронавируса, чтобы потом не пришлось ограничивать плановое лечение.

«Маловероятно, что эта волна коронавируса последняя, наоборот. Очевидно, что будут новые волны. Мы не будем сокращать возможности инфекционного отделения до допандемийного уровня», — прокомментировал слова Ирьи Лутсарзаведующий медицинской частью Клиники Тартуского университета Андрес Котсар.

Он надеется, что плановое лечение в привычном объеме будет восстановлено к началу мая 2022 года.