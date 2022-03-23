Варшава, 23 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Российскому послу в Польше Сергею Андрееву вручили ноту о высылке 45 российских дипломатов в польском МИД. Об этом посол сообщил 23 марта журналистам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

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Андреев назвал решение официальной Варшавы безосновательным. Он отметил, что сотрудникам российской дипмиссии предписано покинуть Польшу в разные сроки, максимум — через пять дней.

«Я получил ноту о высылке 45 наших сотрудников по причине деятельности, не соответствующей Венской конвенции», — сказал посол.

Речь идёт о шпионаже. Самого Андреева в списке высылаемых лиц нет. По его словам, формально дипломатические отношения между Россией и Польшей продолжаются.

Ранее о намерении польских властей объявить персонами нон грата примерно 40 российских дипломатов сообщили источники местного портала Onet. Собеседники издания рассказали, что дипломатов высылают «за шпионаж». Как сообщало ИА REGNUM, в их числе есть сотрудники посольства РФ в Варшаве.

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