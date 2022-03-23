Москва, 23 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Новая информация о потерях в ходе специальной военной операции России на Украине будут известны, когда Министерство обороны сочтёт нужным раскрыть эту информацию. Об этом 23 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По его словам, когда Минобороны сочтёт нужным, оно предоставит новую информацию по потерям в российских Вооружённых силах в ходе спецоперации на Украине .

Как сообщало ИА REGNUM, наказание за распространение фейков о ВС РФ соответствует ситуации информационной войны, заявил Дмитрий Песков.