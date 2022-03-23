Москва, 23 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. ФАС следует взять на контроль ситуацию с ростом цен на средства защиты растений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») по итогам заседания комитета.

Александр Погожев ИА REGNUM Посевные работы

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«По средствам защиты растений работа ведётся по всем направлениям, но из-за того, что практически 50% средств защиты растений закупается за пределами страны, наблюдается увеличение цены. И здесь ФАС должна взять этот вопрос под контроль, так как из-за повышенного спроса некоторые производители начинают спекулировать на сегодняшней ситуации», — сказала Школкина.

Она также обратила внимание на проблемы с льготными кредитами на посевную.

«Несмотря на то, что на посевную выделено 25 млрд рублей из федерального бюджета и в регионы все лимиты были доведены 11 марта, далеко не все сельхозпроизводители получили льготные кредиты. И здесь уже и Минсельхоз России, и регионы, и депутаты должны взять этот вопрос под жесткий контроль», — отметила парламентарий.

Школкина напомнила, что в Госдуме готовы помочь внести соответствующие изменения в нормативные документы с точки зрения корректировки условий предоставления сельхозпроизводителям льготных кредитов.