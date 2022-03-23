Москва, 23 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Вопрос о возможности проведения обмена пленными между Россией и Украиной не стал комментировать 23 марта в ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«По обмену пленными лучше к министерству обороны. Это их вопрос, их прерогатива», — сказал представитель Кремля.

Также он уточнил, что это касается всех вопросов, которые непосредственно связаны с проведением спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в своих действиях против России Вашингтон оказывает на другие страны неприкрытое и мало связанное с дипломатией давление.