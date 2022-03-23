Москва, 23 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Запрет на запуск газопровода «Северный поток — 2» является абсурдом и негативно сказывается на потребителях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

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«Запрет на ввод в эксплуатацию «Северного потока 2» — это абсолютный абсурд и непонимание энергетических балансов», — заявил Новак.

В итоге, говорит он, за последний год цена на электроэнергию в Европе выросла в 10 раз, на газ — в пять раз. В Германии цены на нефтепродукты цены выросли до 40%, а цена на газ достигала 4 тыс. долларов за тысячу кубометров.

«Как и в случае с США, Россия не имеет никакого отношения к этой ситуации, не способствовала никаким образом снижению поставок энергоресурсов», — подчеркнул замглавы правительства РФ.

На сегодняшний день проект газопровода «Северный поток — 2» можно считать похороненным, однако это не означает того, что он уже не возродится, заявил ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.