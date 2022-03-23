Джакарта, 23 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 6376 носителей SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Коронавирус

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По состоянию на 23 марта в Индонезии выявлено 5 981 022 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 19 209 жителей Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 5 658 238 человек.

В период с 22 по 23 марта 2022 года в Индонезии зарегистрировано 159 случаев смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 154 221 жителя Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президентВладимир Путинне отказался от планов по участию в саммите G20 в Индонезии.