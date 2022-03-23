Москва, 23 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Позже цены на моторное масло в России стабилизируются, несмотря на текущий рост цен в том числе на масла российского производства. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

Duma.gov.ru Вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании Госдумы 10 ноября

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«На мазут, на масло моторное цены формируются исходя из спроса и предложения на сегодняшний день. Мы имеем программу модернизации нефтеперерабатывающих заводов, которая позволяет нам в ближайший год увеличить объёмы производства смазочных масел, объёмы производства других нефтепродуктов, которые используют автомобилисты», — заявил Новак.

«Этот спрос есть на рынке. При увеличении предложения цены будут, на мой взгляд, формироваться и рыночным путём и, с другой стороны, не будут завышаться за счёт того, что возможные в рамках дефициты возникают такие ситуации», — указал он.