Москва, 23 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Россия богата на таланты в сфере культуры и искусства. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Это не главное. Согласитесь, что одна звезда не может сделать общую погоду. Россия богата на таланты, звёзд», — сказал Песков, отвечая на вопрос об отъезде из России ряда деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса.

Он призвал не драматизировать ситуацию: «Люди искусства должны нести искусство людям».