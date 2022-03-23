Москва, 23 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов используют методы «ниже пояса», когда они заставляют страны в ООН голосовать против России. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Американцы сейчас… я про малые страны не говорю, они на большие страны давят, угрожают разрывом торговых отношений, новыми санкциями, лишь бы они голосовали в ООН так, как американцы того хотят», — сказал Лавров на встрече с преподавателями и студентами МГИМО.

Он напомнил, что на прошедшей недавно Генассамблее в ходе голосования по Украине 145 стран проголосовали за резолюцию, осуждающую Россию, из них больше 100 — вообще никаких санкций против нас не ввели и не введут.

«Но здесь важно пропагандистски показать, что Россия изолируется. И вот этим американцы занимаются, я считаю, недостойно великой державы подобного рода поведение, и недостойно великой державы использовать методы уж совсем «ниже пояса», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в концептуальных вопросах Европейский союз утратил самостоятельность и полностью слился с Североатлантическим альянсом и США.

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