Лавров: США используют в ООН методы «ниже пояса»
Москва, 23 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов используют методы «ниже пояса», когда они заставляют страны в ООН голосовать против России. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что на прошедшей недавно Генассамблее в ходе голосования по Украине 145 стран проголосовали за резолюцию, осуждающую Россию, из них больше 100 — вообще никаких санкций против нас не ввели и не введут.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в концептуальных вопросах Европейский союз утратил самостоятельность и полностью слился с Североатлантическим альянсом и США.
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