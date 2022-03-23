Стокгольм, 23 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский выступит с обращением перед представителями народа Швеции, заседающими в риксдаге. Об этом сообщил телеканал SVT Nyheter.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

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Выступление Зеленского запланировано на 24 марта.

«Для меня большая честь, что президент Украины хочет выступить перед риксдагом … Риксдаг принял решение о беспрецедентных мерах поддержки Украине», — говорится в пресс-релизе тальмана Андреаса Норлена.

Как ожидается выступление украинского лидера начнется в 10:55 по шведскому времени или в 11:55 по Москве.