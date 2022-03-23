Москва, 23 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Сокращение цен на бензин и дизельное топливо в России маловероятно, в то же время они будут поддерживаться по крайней мере на уровне, не превышающем инфляцию. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

Duma.gov.ru Вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании Госдумы 10 ноября

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«Благодаря, как я уже сказал, тому законодательству, которое принято, сегодня… с начала года у нас практически не изменились цены ни на бензин, ни на дизельное топливо», — заявил Новак.

«Возможно ли в целом, что цены упадут на рынке, на нашем внутреннем? При нормальной ситуации, если наши экспортные товары будут реализовываться, у нас будет нормальная ситуация на нашем внутреннем рынке, мы будем удерживать цену на уровне инфляции. Если же, допустим, будет ситуация избытков, это ситуация такая достаточно неестественная для внутреннего рынка. Здесь нужно будет принимать в том числе и нетривиальные решения относительно загрузки нефтеперерабатывающих заводов, хотя в отдельные периоды оптовые цены могут снижаться», — указал он.

Он отметил, что в начале марта на внутреннем рынке оптовые цены снижались, в отдельных регионах снижались цены и на автозаправочных станциях