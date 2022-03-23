Воронеж, 23 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализированы 117 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 23 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 22 марта, сообщалось о 188 госпитализированных воронежцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на территории Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 988 человек — это на семь случаев заражения больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 1243 человека. Скончались за сутки пятеро воронежцев с подтверждённым заражением коронавирусом.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 362 275 случаев заражения коронавирусом, выздоровели340 270 человек. Жертвами инфекции за два года пандемии стали 8005 воронежцев.