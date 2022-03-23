Москва, 23 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В концептуальных вопросах Европейский союз утратил самостоятельность и полностью слился с Североатлантическим альянсом и США. Об этом 23 марта в ходе выступления в МГИМО заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Посмотрите, как сейчас: НАТО — послушный инструмент, так было всегда, а как Евросоюз с многочисленными рассуждениями, идеями о том, что нужно создать стратегическую автономию, за что, в частности, президент Макрон активно ратовал, как Евросоюз утратил свою самостоятельность», — сказал российский министр.

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«И то, что называли «стратегическая автономия», это французская инициатива, пока что материализовалось в очень скромном решении — 5 тысяч бригада особого назначения или быстрого развертывания. Но в концептуальных вопросах Евросоюз полностью слился с НАТО и, стало быть, с Соединёнными Штатами», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также напомнил об идущем на протяжении многих лет процессе, когда не являющиеся членами НАТО страны Евросоюза, нейтральные и внеблоковые, предоставляют свою инфраструктуру для военных учений НАТО.

«Это так называема европейская мобильность, которая для целей передвижения на Восток не различает члена НАТО или нейтральную страну. В любом случае это всё делается под нужды Североатлантического альянса, который все эти годы продвигался, вопреки всем обязательствам, на Восток, который все эти годы игнорировал наши многочисленные предложения всё-таки выполнить то, о чём договорились, раз и навсегда, нам казалось», — констатировал глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается возродить однополярный мир, сдерживая любого конкурента. По его словам, сейчас это Россия, а Китай объявлен следующим.