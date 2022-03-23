Москва, , 11:59 — REGNUM Происходящее на сегодняшний день в мире — это попытка создать новый миропорядок. Об этом 23 марта в ходе выступления в МГИМО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Запад

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«То, что происходит сейчас в мире, конечно, это не только, да и не столько про Украину, это про попытки сформировать новый порядок», — указал глава МИД РФ.

Он напомнил, что порядка десяти лет назад западные страны вместо термина «международное право» и призывов выполнять его «стали требовать от всех выполнять миропорядок, основанный на правилах», уважать его и соблюдать эти самые правила. При этом «правила никто никому не предъявляет, потому что их нет», подчеркнул российский министр.

«Нет сомнений никаких, что одним из правил, которые Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента. Сейчас вот Россия, Китай объявлен следующим, или параллельно все это будет происходить», — добавил Лавров.

По его словам, «целью этого миропорядка, основанного на правилах, является ни много ни мало полное возрождение однополярного мира».

Лавров также заявил, что Украина была выбрана инструментом подавления российской самостоятельности.

«Цель была — сдерживание России, как и сдерживание любой другой страны, которая мало-мальски самостоятельно ведёт себя на мировой арене. В том, что касается российского направления политики НАТО, то Украина была выбрана как инструмент для подавления российской самостоятельности», — констатировал глава российского МИД.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский обозреватель Джош Хаммер в своей статье для журнала The American Spectator заявил, что Соединённым Штатам необходимо признать окончание эпохи «однополярного доминирования» и вести трезвую, ориентированную на национальные интересы внешнюю политику.

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