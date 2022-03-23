Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге позволяет вернуть в обычный режим работы еще два медицинских стационара. Об этом 23 марта в рамках заседания Законодательного собрания сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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«В настоящее время ситуация как в амбулаторном звене, так и в стационарах, с оказанием помощи в данной группе пациентов стабильная. Число пациентов, которые в настоящее время находятся в стационарах, меньше двух тысяч», — сообщил Дмитрий Лисовец.

На лечение ковида и пневмонии в Петербурге развёрнуты 2800 коек, из которых свободны 30%. Такой показатель позволяет в ближайшее время вернуть в штатный режим работы некоторые стационары. К ним относятся Клиническая больница № 122 имени Л.Г. Соколова и Городская больница № 20.

Стоит отметить, что комитет по здравоохранению рассчитывает, что после получения Клинической инфекционной больницей им. С.П. Боткина лицензии на торакальную хирургию, город сможет вывести из инфекционного профиля и Покровскую больницу, которая занята лечением COVID-19 с весны 2020 года.