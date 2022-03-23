Москва, 23 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты будут искать поводы для невыдачи виз российским дипломатам на конференцию по договору о нераспространении ядерного оружия. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

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Конференция может состояться в августе 2022 года в Нью-Йорке. Её проведение оказалось под вопросом из-за геополитических событий.

Лавров рассказал, что Россия запросила у США официального подтверждения выдачи визы всем без исключения членам российской делегации, которые будут направлены на конференцию.