Новосибирск, 23 марта, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Новосибирске мероприятия в День Победы пройдут без коронавирусных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск. День Победы

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«Есть устная договорённость с губернатором Новосибирской области о полномасштабном проведении мероприятий без тех ограничений, к которым мы привыкли за два года пандемии. Сегодня мы должны официально запустить механизм подготовки к празднованию годовщины Победы», — прокомментировал мэр города Анатолий Локоть.

В городе состоится военный парад и праздничный фейерверк. При этом решение о проведении акции «Бессмертный полк» будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Концепция празднования Дня Победы будет связана с присвоением Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести».