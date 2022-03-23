Джакарта, 23 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин не отказался от планов по участию в саммите G20 в Индонезии, намеченному на конец 2022 года. Об этом посол России в Индонезии Людмила Воробьева сообщила 23 марта журналистам.

Kremlin.ru Лидеры стран G20

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

В ходе брифинга в Джакарте, который транслировался на страницах соцсетей дипмиссии, Воробьева подтвердила, что «участие президента России в саммите запланировано и остаётся в планах». Встреча лидеров стран Группы двадцати пройдёт на острове Бали в четвёртом квартале.

По словам посла, участие Путина буде зависеть от ряда обстоятельств, в том числе от эпидемиологической обстановки по COVID-19. Однако ситуация с распространением инфекции сейчас улучшается.

Воробьева напомнила, что форум G20 предназначен не для обсуждения кризисов, подобных украинскому, а для разрешения экономических проблем. Поэтому заявления о возможном исключении России из объединения никак не помогут эти проблемы решить. Российская сторона надеется, что правительство Индонезии не будет поддаваться в этом вопросе давлению извне, сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Индонезия председательствует в G20.

Читайте также: МИД Китая выступил против исключения России из G20