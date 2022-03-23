Москва, 23 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В настоящее время прорабатывается ряд мер поддержки нефтяной отрасли России. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

Duma.gov.ru Вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании Госдумы 10 ноября

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«В настоящее время прорабатываются меры следующие: неучёт курсовых разниц при расчёте налогов, перенос штрафов по модернизации НПЗ, расчёт НДПИ от фактической стоимости продажи нефти. Корректировка демпфирующего механизма — данный законопроект находится в Государственной думе. Также хотел бы попросить его поддержать», — заявил Новак.