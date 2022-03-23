Вашингтон, 23 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. С проблемой пополнения новых ракет после того, как тысячи переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитных управляемых ракет Stinger были направлены Киеву, столкнулся Пентагон. Об этом 23 марта сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.

Chicagobusiness.com Пентагон

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По информации последних, в данный момент у минобороны США и производителей ракет имеются два препятствия, которые не позволяют быстро нарастить их производство.

Также указывается, что сотни небольших поставщиков ведут поиск необходимых для создания новых ракет компонентов и в том числе — редкоземельных материалов и электрических компонентов, с быстрым отысканием которых могут быть сложности.

Кроме того, отмечается, что ждут финансирования со стороны государства перед тем, как начать инвестиции в увеличение производства, так как опасаются, что инвестиции в редкоземельные материалы и производственный потенциал могут не окупиться.

При этом добавляется, что в настоящее время Пентагоном рассматривается вариант с задействованием закона об оборонном производстве для ускорения восполнения запасов указанных видов вооружений. В то же время, уточняется, что представитель американского минобороны Джессика Максвелл заявила, что Пентагон еще не принял решений по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник президента Перу Альберто Адриансен назвал предстоящее изъятие канала Russia Today из услуг кабельного телевидения компании Movistar актом политической цензуры.