Белград, 23 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Страны Запада используют избирательную мораль, заявил 23 марта президент Сербии Александр Вучич.

Predsednik.rs Александр Вучич

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По его словам, западные страны использовали разные подходы в отношении Сербии во время агрессии НАТО в 1999 году и в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич после встречи с представителями политической организации косовских сербов и Советом национальной безопасности Сербии, а также послами стран Большой пятерки — США, Италия, Франция, Германия и Великобритания — обратился к гражданам Сербии.