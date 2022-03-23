Москва, 23 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Нехватка дизельного топлива может стать сильным дестабилизирующим фактором европейской экономики. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

Government.ru Александр Новак

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«Евросоюз ввёл санкции по поставкам нефтепродуктов относительно двух наших государственных компаний. При этом отмечаю особо, что запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне с 2007 года — на 8% ниже среднего значения за последние пять лет», — заявил Новак.

«Вот нехватка дизельного топлива может стать более сильным дестабилизирующим фактором в условиях повышения спроса в связи с возобновлением грузовых и пассажирских перевозок после пандемии», — указал он.