Краснодар, 23 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки 174 пациента с заражением коронавируса попали в стационары, данные опубликованы 23 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 22 марта, сообщалось о 265 госпитализированных пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на территории региона подтверждено 663 случая заражения коронавирусом, на 168 случаев больше, чем было зафиксировано 22 марта.

По данным регионального оперштаба, среди новых пациентов с COVID-19 — 49 детей в возрасте от полутора месяцев. По числу заразившихся жителей за сутки среди муниципалитетов региона лидируют Краснодар (166 человек), Анапа и Курганский район (по 36).

С начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 246 808 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 4342. За весь период 231 009 человек выписали с выздоровлением. Скончались 10 617 пациентов.

В стационарах остаются 2055 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 и с подозрением на него, в тяжёлом состоянии на ИВЛ — 71 житель, на ЭКМО — пять человек.