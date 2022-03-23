Новосибирск, 23 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 1283 пациента, в том числе 47 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено302 случая заражения коронавирусом (всего — 248 997 случаев), 360 человек выздоровели (всего — 227 960 человек), скончались 12 пациентов (всего — 5285 пациентов).

В реанимации находятся 192 человека, на ИВЛ — 20 пациентов.