Москва, 23 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Евросоюзе царит непонимание ситуации с энергетическими балансами. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

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«Если в прошлом году Европа не смогла закачать достаточно газа в свои подземные газовые хранилища в летний период, то в этом году риски незаполнения ПХГ ещё выше», — заявил Новак.

«Евросоюзу впору задуматься о прохождении следующей зимы. И, на мой взгляд, об этом там никто не думает. Поэтому запрет на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», на мой взгляд, абсолютный абсурд и непонимание энергетических балансов», — указал он.