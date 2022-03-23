Стокгольм, 23 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В настоящее время третья доза вакцины от COVID-19 в Швеции до сих не предлагается лицам моложе 18 лет. Это может затруднить поездку молодых людей в страны, где требуется свидетельство о прохождении ревакцинации. Об этом 23 марта сообщил телеканал SVT.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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«Им придется нелегко. Но мы вакцинируем людей не для того, чтобы они могли путешествовать по миру», — заявил в эфире SVT координатор по вакцинации Ронни Лестандер.

В некоторых странах мира к прибывающим иностранцам предъявляются разные критерии по числу поставленных прививок и дате последней прививки.

«Многие говорят, что им трудно путешествовать, а некоторые молодые люди обеспокоены тем, что прошло много времени с момента последней прививки», — признался Лестандер.

Отмечается, что решение не ставить лицам моложе 18 лет в Швеции было принято Агентством общественного здравоохранения.