Москва, 23 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Даже в текущий период Россия добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам газа. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

Government.ru Александр Новак

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«Даже в настоящее время, несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками и контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту до 2024 года», — заявил Новак.

«При этом, несмотря на все трудности, в Евросоюзе, где также наблюдается рост цен и дефицит на энергетических ресурсах, под давлением США отказались от ввода уже построенного газопровода «Северный поток — 2» в ущерб европейским потребителям», — указал он.