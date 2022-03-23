Москва, 23 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Над вопросом переноса штаб-квартиры Организации Объединённых Наций из Нью-Йорка надо работать, заявил 23 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Министр заявил, что над вопросом переноса штаб-квартиры всемирной организации из Нью-Йорка в будущем необходимо работать.

«Над этим надо работать»,— сказал Лавров.

Напомним, что помимо штаб-квартиры у ООН есть дополнительные офисы в Вене, Женеве и Найроби, а также суд в Гааге.