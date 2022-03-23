Москва, 23 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. США испытывают множество проблем из-за запрета на поставки российской нефти и нефтепродуктов. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

Government.ru Александр Новак

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«Объявленный США запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на топливо», — заявил Новак.

«В США с начала этого года рост цен составил 19%. При этом доля российских энергоресурсов от российского экспорта составляет всего 3%», — указал он.