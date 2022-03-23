Симферополь, 23 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Республике Крым за последние сутки в больницы попали 58 человек с заражением коронавирусом, данные опубликованы 23 марта региональным оперативным штабом. Накануне, 22 марта, сообщалось о 60 госпитализированных пациентах.

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Положительные результаты тестов на заражение коронавирусом получили 333 человека, это на 22 случая заражения больше, чем накануне. Выздоровели после COVID-19 ещё 503 человека. Также зарегистрировано семь новых летальных исходов.

С начала пандемии на территории Крыма было подтверждено 175 220 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 166 151 человек. Жертвами инфекции за всё время стали 5 048 крымчан.