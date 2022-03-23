Москва, 23 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Рост цен на энергетические ресурсы может оказаться совершенно непредсказуемым при сохранении внешнего давления на экономику России. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

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"Как известно, Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировые рынки. Доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20% от мирового уровня торговли. Очевидно абсолютно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс», — заявил Новак.

«Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым», — указал он.