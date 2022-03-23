Париж, 23 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Французская компания TotalEnergies объявила о прекращении закупок нефти и нефтепродуктов в России, передает BFM TV.

Jean Balczesak Логотип французской нефтегазовой компании Total

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TotalEnergies объявила, что прекратит закупки нефти и нефтепродуктов в России к концу 2022 года. Компания заявляет, что обеспечивает строгое соблюдение действующих европейских санкций, какими бы ни были последствия для управления ее активами в России.

Французская компания будет искать альтернативные поставки, в частности, за счет импорта из Польши. Дизель, который очень любят в Европе и особенно во Франции будет импортироваться из других стран, в частности, с нефтеперерабатывающего завода в Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «больше, чем когда-либо, нас обязывают гуманитарные проблемы».