ТЭК России работает в штатном режиме — Новак
Москва, 23 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Несмотря на санкционные ограничения, топливно-энергетический комплекс России работает в штатном режиме. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Александр Новак
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«Несмотря на все сложности, проблемы и санкционные ограничения, хотелось бы отметить, что в настоящее время топливно-энергетический комплекс России продолжает стабильно работать в штатном режиме», — заявил Новак.
«Осуществляется текущая добыча энергоресурсов, поставки на внутренние и мировые энергетические рынки», — указал он.