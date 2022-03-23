Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Петербургские автомобильные заводы корпораций Hyundai, Toyota и Nissan, которые после начала Россией военной специальной операции на Украине объявили о приостановке своей деятельности из-за перебоев с поставками комплектующих, могут возобновить работу уже к концу марта. Такую надежду в разговоре с журналистами 23 марта высказал председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

M-nissan.ru Завод Nissan. Санкт-Петербург

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По его словам, один из трех автомобильных заводов уже работает, однако уточнять, какой именно, не стал. Остальные заводы ставят сроки возобновления на конец марта.

«Очень надеюсь, что да», — ответил чиновник на вопрос журналистов, стоит ли надеяться, что работа всех заводов возобновится к концу марта.

Отметим, что накануне глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в настоящее время власти находятся в диалоге с иностранными компаниями для «формирования повестки и планов относительно того, как будет функционировать каждое из предприятий в России». В министерстве рассчитывают, что сторонам удастся «прийти к какому-то общему знаменателю до конца марта либо до начала апреля».

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