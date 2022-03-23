Москва, 23 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. России объявлена экономическая война со стороны Запада. Об этом 23 марта заявил вице-премьер Александр Новак на «правительственном часе» в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

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«Мы наблюдаем заявления от ряда иностранных предприятий об отказе от работы в России или прекращении новых инвестиций в совместные энергетические проекты», — заявил Новак.

«Фактически нам объявлена экономическая и информационная война. США и Великобритания заявили о запрете на поставки энергоресурсов из России, Евросоюз сообщил о введении эмбарго на новые инвестиции в ТЭК России, и мы видим также огромное давление на трейдеров транспортных, страховых компаний, банки и финансовые учреждения», — указал он.