Москва, 23 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Российская Федерация даст соответствующий ответ Польше в случае высылки дипломатов, сообщили 23 марта в Министерстве иностранных дел РФ.

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Ранее польские СМИ проинформировали о решении выслать из страны 40 российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

В МИД РФ заявили, что в случае высылки российских дипломатов из Польши, Москва даст соответствующий ответ.