Лавров предупредил о последствиях направления миротворцев НАТО на Украину
Москва, 23 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Направление на территорию Украины миротворческого контингента НАТО приведёт к прямому столкновению альянса и Вооружённых сил РФ. Об этом 23 марта заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Kremlin.ru
Сергей Лавров
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По словам Лаврова, возможное направление миротворцев НАТО на Украину привело бы к прямому столкновению Вооруженных сил РФ и альянса.
Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между РФ и Украиной проходят тяжело, поскольку украинская сторона постоянно меняет позицию.