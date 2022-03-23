Москва, 23 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Направление на территорию Украины миротворческого контингента НАТО приведёт к прямому столкновению альянса и Вооружённых сил РФ. Об этом 23 марта заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

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По словам Лаврова, возможное направление миротворцев НАТО на Украину привело бы к прямому столкновению Вооруженных сил РФ и альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между РФ и Украиной проходят тяжело, поскольку украинская сторона постоянно меняет позицию.