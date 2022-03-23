Москва, 23 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нынешняя русофобия в западных странах — это приговор западной цивилизации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сейчас уже не Украина используется для того, чтобы ущемлять и как можно более унижать и уничтожать все русское. Уже весь мир получил команду «фас», весь Запад просвещенный, когда атакуют тебя просто за то, что ты имеешь русский паспорт», — сказал глава МИД РФ на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Он добавил, что это приговор западной цивилизации.

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"Я не знаю, как они потом будут отмываться перед историей», — заключил министр.