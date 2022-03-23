Ереван, 23 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 2481 исследование на коронавирус, из которых 28 показали положительный результат. Об этом 23 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Permkrai.ru Коронавирус

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Всего в стране выявили 422 382 носителя коронавируса. Из них 409 588 справились с инфекцией, в том числе 132 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 2519 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 275 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 2258 тестов на коронавирус 28 были с положительным результатом. 99 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали три случая смерти.