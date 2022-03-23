Москва, 23 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В России нет дефицита жаропонижающих сиропов для детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM И взрослые, и дети

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«Дефицита жаропонижающих лекарственных средств для детей в форме суспензии (сиропа) в России нет. У дистрибьютеров и в аптечных сетях находятся 7 473 357 упаковок препаратов ибупрофена для детей в форме сиропа и 2 303 284 упаковки препаратов парацетамола для детей в форме сиропа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что поставки лекарств, в том числе и заграничными компаниями, идут в соответствии с графиком, и ситуация находится под контролем Минздрава и Росздравнадзора.