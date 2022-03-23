Париж, 23 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране выявлено 180 777 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Эпидемия коронавируса продолжает бушевать во Франции, где за последние 24 часа умерли 146 человек.

В настоящее время во Франции госпитализировано 20 741 пациент с COVID-19, в том числе 1562 человека поступили в больницы за сутки. В отделениях интенсивной терапии проходят лечение 1604 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу YouGov, 53% опрошенных жителей Франции согласны с отменой обязательного ношения масок, вступившей в силу 14 марта.

Подробнее в материале:Опрос: жители Франции одобряют отмену масок, но продолжают их носить