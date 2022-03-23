Москва, 23 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В настоящее время происходит апофеоз связанного с Украиной кризиса. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

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«У меня нет сомнений: теперь после того, как мы наблюдаем, в общем-то, апофеоз украинского кризиса, нет сомнений никаких, что одним из правил, которые Запад хочет реализовать, является сдерживание любого конкурента», — сказал он.

При этом Лавров уточнил, что данный момент таким конкурентом для стран Запада является Россия, а затем Китай может быть «объявлен следующим».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в четверг, 24 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве обсуждение гуманитарных вопросов на Украине с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.