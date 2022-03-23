Варшава, 23 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Почти 40 российских дипломатов будут высланы из Польши за шпионаж. Об этом решении польские власти должны объявить 23 марта, сообщает портал Onet со ссылкой на «хорошо информированные источники».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Издание отмечает, что утром 23 марта российского посла в Польше Сергея Андреева срочно вызвали в МИД страны. Список лиц, подлежащих высылке, включает около 40 фамилий, в их числе — сотрудники посольства России в Варшаве.

«Польские власти приняли решение о высылке около 40 российских дипломатов за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата, что на языке дипломатии означает шпионаж», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о высылке российских дипломатов объявили власти Болгарии, Эстонии, Литвы, Латвии. Такие решения власти приняли на фоне спецоперации России на Украине.

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