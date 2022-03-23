Москва, 23 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В четверг, 24 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве обсуждение гуманитарных вопросов на Украине с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба МИД РФ.

ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер будет находиться в Москве с визитом. На 24 марта запланированы его переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе встречи будет проведено обсуждение ключевых направлений работы МККК в области гуманитарного реагирования и состоится предметная дискуссия по вопросам оказания помощи нуждающимся жителям Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также организации и бесперебойного функционирования гуманитарных коридоров.

Кроме того, отмечается, что Россия приветствует посреднические усилия МККК по Украине в соответствии с имеющимся у него мандатом и добавляется, что в МИД убеждены в том, что визит Маурера в Москву будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Россией и МККК на этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Украине «необходимо гарантировать беспрепятственное осуществление европейской помощи».