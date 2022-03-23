Сеул, 23 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1783 человека. Об этом 23 марта сообщает Asia Today со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 23 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 934 142 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1207 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 463 740 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,6%.

«Бустерную» дозу получили 28 709 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 449 020 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 490 881 случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 10 427 247.

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