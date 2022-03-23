Париж, 23 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Украине «необходимо гарантировать беспрепятственное осуществление европейской помощи», сообщает Le Figaro.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

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Глава государства также подчеркнул, что для борьбы с глобальным продовольственным кризисом, предложит на Европейском саммите «инициативу международной солидарности для продовольственной безопасности».

«Европа мобилизует своих партнеров в G7 и за ее пределами», — заявил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон подробно описал в предвыборной программе план развития для Гваделупы.