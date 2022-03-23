Москва, 23 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении и в целом приняла закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

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"Это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года должно являться неоспоримым основанием для установления статуса ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки, отмечают парламентарии.

По оценкам Минобороны, на реализацию потребуется дополнительно около 5 млрд рублей в 2022 году.