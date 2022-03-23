Москва, 23 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Удар залпом из восьми ракет «Калибр» нанес по военным объектам Украины корабль ВМФ России. Об этом 23 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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Также он уточнил, что в ночь на 23 марта российские вертолеты Ка-52 и Ми-28Н уничтожили восемь танков, пять бронемашин и другую военную технику киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что российские системы ПВО за сутки 22 марта сбили в воздухе украинский Су-24 и 16 украинских беспилотных летательных аппаратов.